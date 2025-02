Nürnberg (epd). Christliche Jugendverbände in Bayern wollen junge Menschen dafür gewinnen, demokratische Werte zu verteidigen und zu stärken. Zu diesem Thema trafen sich am Wochenende unter dem Motto "Bleibt wachsam!" rund 40 Vertreter der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zur sechsten Ökumenischen Jugendkonferenz in Nürnberg, wie die Veranstalter mitteilten.

Martin Becher, Leiter der Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, sagte in seinem Vortrag: "Demokratie ist kein Selbstläufer - sie braucht Menschen, die sich bewusst für eine menschenfreundliche Gesellschaft einsetzen." Er warnte vor menschenfeindlichen Ideologien und rief dazu auf, auch Andersdenkende als Menschen wahrzunehmen.

Besondere Aufmerksamkeit galt den anstehenden Kommunalwahlen im März 2026. Becher betonte, dass Kandidierende mittlerweile "Leib und Leben" riskierten, wenn sie sich um ein Mandat bewerben. Malte Scholz, Vorsitzender der EJB, und Maria-Theresia Kölbl, geistliche Landesleiterin des BDKJ, unterstrichen in einem gemeinsamen Statement die Wichtigkeit des Engagements junger Menschen: "Gerade in Zeiten, in denen demokratische Werte unter Druck geraten, ist es entscheidend, dass junge Menschen ihre Stimme erheben."