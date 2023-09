Weltkindertag

Ordensfrauen demonstrieren für Kinder: "Viele Menschen sind der Meinung, so kann es nicht weitergehen"

Zum Weltkindertag an diesem Mittwoch (20. September) gehen in München Ordensfrauen auf die Straße. Die Vereinigung "Ordensfrauen für die Menschenwürde" will sich mit ihrer Demonstration dafür einsetzen, dass die Kinder der Welt eine Zukunft haben, sagte am Montag eine ihrer Sprecherinnen, die Tutzinger Missionsbenediktinerin, Schwester Veronika Sube.