München, Wittenberg (epd). Der Münchner Bildhauer und Grafiker Werner Mally erhält den Kunstpreis der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg. Mit dem undotierten Preis für außergewöhnliche Leistungen werde Mally für sein künstlerisches Gesamtwerk geehrt, teilte die Stiftung am Samstag in Wittenberg mit. Der Kunstpreis soll am 21. Juni in der Lutherstadt überreicht werden.

Der 1955 geborene Mally sei kein Unbekannter in Wittenberg. So habe er 2017 aus geschichtetem Birkenholz die "Prinzipalstücke" für Altar, Taufe, Kanzel und Leuchter für die Aula des Evangelischen Predigerseminars im Wittenberger Schloss geschaffen. Darüber hinaus habe Mally zahlreiche sakrale Räume etwa in Klinikgebäuden gestaltet.