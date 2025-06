München (epd). Das christliche Netzwerk "Miteinander in Europa" kommt am Wochenende zu seinem Jahrestreffen mit dem Motto "Suchet der Stadt Bestes" in der Münchner Matthäuskirche zusammen. Bei der Eröffnung sprechen am Freitag (27. Juni) Regionalbischof Thomas Prieto Peral und Generalvikar Peter Klingan, teilten die Veranstalter mit. Zu dem Netzwerk gehören laut Homepage in Deutschland rund 200 geistliche Gemeinschaften, darunter zahlreiche Regionalverbände des CVJM, Communitäten wie der Casteller Ring, aber auch neuere Strömungen wie Sant’Egidio, ProChrist oder die Fokolarbewegung.

Ziel des Treffens sei ein "gemeinsames Zeichen, dass Miteinander auf unserem Kontinent möglich ist", sagte Schwester Nicole Grochowina, die für die evangelische Communität Christusbruderschaft Selbitz an dem Treffen teilnimmt, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der europäische Traum von Einheit und Versöhnung sei trotz der polarisierenden Zeiten "nicht ausgeträumt". Dazu leiste das "durch und durch ehrenamtliche" Netzwerk durch Gebet, Gespräche und konkrete Projekte im sozialen Bereich einen Beitrag. Die beteiligten Gemeinschaften pflegten sehr verschiedene Frömmigkeitsstile. Verbindend sei der Gedanke, "dass mit Christus in der Mitte Schritte von Versöhnung" gegangen werden könnten, so die Ordensschwester, die auch Mitglied der bayerischen Landessynode ist.