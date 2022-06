München, Lohr (epd). Die "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde" veranstaltet ihren Christustag 2022 an Fronleichnam (16. Juni) hybrid: Unter dem Motto "Jesus mit Freude, Sehnsucht und Leidenschaft" werde es Veranstaltungen an 23 Orten in Baden, Bayern und Württemberg geben, auf dem Radiosender ERF Plus, im Internet und zeitlich versetzt auf Bibel-TV, teilte der Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) in Bayern am Mittwoch mit. Die Programmpunkte mit Musik, Talk-Gästen, Vorträgen und Begegnungszeiten seien unter www.christustag.de abrufbar. Veranstalter sind die "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde Württemberg", die "ChristusBewegung Baden" und der ABC.

Hauptredner in Lohr am Main ist der ehemalige sächsische Landesbischof Carsten Rentzing. Er spricht zum Thema: "Mit Freuden Christ sein - auch wenn die Kirche wankt", heißt es in der Mitteilung. In Lichtenfels spricht der Vizepräsident der bayerischen Landessynode, Hans Stiegler zum Thema: "Jesus folgen - und einladen zum Glauben". Zum Programm in Gräfensteinberg (Dekanat Gunzenhausen) gehört eine Talkrunde, bei der Christen über Erfahrungen im Glauben sprechen. In Regensburg wird zu einem Bibelfrühstück mit Professor Hans Schwarz eingeladen. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Im zentralen Digital-Format werde Friedemann Kuttler zum Thema "Jesus mit Freude" predigen. In Interviews werden geflüchtete Menschen aus der Ukraine von ihren Erfahrungen mit Jesus in Notzeiten, hieß es weiter.

Der Christustag Bayern fand seit 2012 bislang siebenmal statt, so die Veranstalter. Die Christustage in der württembergischen Landeskirche haben eine längere Tradition: dort werden bereits sehr mehr als 50 Jahren Bibel- und Glaubenskonferenzen unter diesem Titel veranstaltet.