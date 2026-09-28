München (epd). In diesem Jahr wird der Christustag an sechs Orten in Bayern, 14 Orten in Württemberg und vier Orten in Baden gefeiert. Veranstalter ist die "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde". Gemeinsam wolle man "Glauben leben, auf Gottes Wort hören und Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenbringen, denn Jesus bewegt!", heißt es auf der Internetseite der ChristusBewegung.

In Bayern wird am 3. Oktober gefeiert in Bayreuth, Lohr am Main, München, Rentweinsdorf (Dekanat Rügheim) und Wassertrüdingen. Am 4. Oktober folgt Hersbruck. In Württemberg sind am Samstag (3. Oktober) Bad Liebenzell, Balingen, Bernhausen, Heilbronn, Herrenberg, Ludwigsburg, Reutlingen, Ruit, Schrozberg, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Stuttgart und Ulm dabei. Ravensburg folgt einen Tag später am Sonntag. In Baden ist am 3. Oktober Pforzheim beteiligt, am 11. Oktober folgen Singen-Süd und St. Georgen und am 17. Oktober Mannheim.

Der Christustag wurde in Württemberg als "Ludwig-Hofacker-Konferenz" gegründet und findet dieses Jahr zum 70. Mal statt.