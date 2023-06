Rödelsee (epd). Die evangelische Frauen-Communität Casteller Ring (CCR) lädt am 23. Juli wieder nach Rödelsee (Kreis Kitzingen) zum Schwanbergtag ein. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Schlosspark, die Predigt über die Urgemeinde in Jerusalem hält die Kitzinger Dekanin Kerstin Baderschneider, wie die CCR mitteilte. Anschließend lädt die Communität zum geselligen Beisammensein im Park bei gutem Essen und Trinken ein. Bereits am Vortag (22. Juli) findet ein Thementag zur "Gemeinwohlökonomie" statt, Referent ist Wilfried Knorr von der Diakonie Herzogsägmühle. Für den Thementag ist eine Anmeldung nötig.