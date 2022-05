Nürnberg (epd). Ein Kommentargottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche mit dem Titel "Ich will alles. Jetzt!" will sich mit dem "Ausverkauf der Schöpfung" befassen, teilt das Dekanat Nürnberg am Mittwoch mit. Dazu spricht der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt, der mit einer Lebensmittelrettungsaktion im Dezember in den Medien Schlagzeilen gemacht hat. Er hatte aus Müllcontainern von Supermärkten gestohlene Lebensmittel unter Passanten verteilt.

Ihre theologische Perspektive auf das Thema trägt die Pfarrerin von St. Lorenz, Claudia Voigt-Grabenstein, bei. Der Kommentargottesdienst in der Lorenzkirche Nürnberg widmet sich seit 50 Jahren aktuellen Ereignissen der Zeit und beleuchtet diese zusammen mit Experte.