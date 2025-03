München (epd). Für viele vor allem ältere Schülerinnen und Schüler war es ein Grund zum Jubeln, doch die meisten Eltern stellte die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung vor echte Herausforderungen: Am 16. März 2020 wurden erstmals wegen der rasanten Ausbreitung des damals neuartigen Corona-Virus' flächendeckend alle Kitas und Schulen in Bayern geschlossen. Drei Wochen vor und während der zweiwöchigen Osterferien sollten die Kitas und Schulen geschlossen bleiben, um die weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Der erste Kita- und Schul-Lockdown sollte vom 16. März bis einschließlich 19. April dauern - allerdings wurde er von der Staatsregierung noch während der Laufzeit verlängert. Eine Notbetreuung wurde nur für wenige Schul- und Kita-Kinder angeboten. Die Eltern mussten nachweisen, dass kein Elternteil die Kinderbetreuung übernehmen kann, etwa weil sie in systemkritischen Berufen tätig sind. Dazu zählten beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal oder auch Polizeibeamte. Die Politik rief die Arbeitgeber zu "großzügigen" Homeoffice-Lösungen auf.

Am 16. März rief Bayern zudem den Katastrophenfall aus, am 19. März wurde entschieden, die Abitur- und Abschlussprüfungen des Jahres 2020 zu verschieben. Am 27. April wurde schließlich die bayernweite Maskenpflicht eingeführt - die ersten Schülerinnen und Schüler durften dann in Kleingruppen zurück in die Schulen. Ab dem 5. Mai wurden Kitas und Schulen schrittweise wieder geöffnet. Ab dem 11. Mai durften zum Beispiel die Viertklässler wieder in die Schulen, ab dem 18. Mai auch die Erstklässler sowie die Fünft- und Sechstklässler.

Es sollte nicht die letzte Schulschließung während der Corona-Pandemie bleiben: Am 14. Dezember 2020 kündigte die Staatsregierung an, dass der 15. Dezember der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien sein werde. Für das Gros der Schüler gab es keinen verpflichtenden Distanzunterricht. Die Politik entschied: Auch ab dem 11. Januar 2021 sollten die Schulen für Präsenzunterricht geschlossen bleiben, mehrfach wurde die Phase des Distanzunterrichts verlängert. Erst ab dem 26. Februar 2021 öffneten die Schulen "inzidenzabhängig" und je nach Jahrgangsstufe wieder.