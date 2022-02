Nürnberg (epd). Der Förderverein Christopher-Street-Day (CSD) Nürnberg e.V. wird in diesem Jahr am 16. Juni den ersten Come-Together-Cup Franken organisieren. Laut Pressemitteilung werden am "Fußballfest der Vielfalt" Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Glaubensrichtung und gesundheitlicher Beeinträchtigung teilnehmen. Bis zu 48 Frauen-, Männer- und Mixedteams treten auf den Nebenplätzen 1 und 2 des Max-Morlock-Stadions gegeneinander an. Dazu soll es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, einem "Promi-Kick" und Möglichkeiten zum Austausch über aktuelle Themen geben. Die Veranstaltung richte sich vor allem an "bunte Freizeit- und Betriebsfußballteams".

Der Come-Together-Cup entstand 1995 in Köln und wird dort in diesem Jahr zum 28. Mal stattfinden. Weitere Ableger sind laut Veranstalter-Webseite in Mannheim und Gelsenkirchen geplant.