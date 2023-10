Augsburg (epd). Das Dekanat Augsburg wird künftig von zwei statt drei Dekanen geleitet. Die bisherigen Dekane Frank Kreiselmeier und Doris Sperber-Hartmann werden eine Doppelspitze bilden, teilte das Dekanat am Montag in Augsburg mit. Auch die Regionenaufteilung werde sich ändern. Die neue Struktur hätten die Leitungsgremien des Dekanats und der Landeskirchenrat in ihren letzten Sitzungen beschlossen, hieß es weiter.

Das frühere dreiköpfige Dekanekollegium hatte sich im vergangenen Jahr aufgelöst, als Stadtdekan Michael Thoma zum 1. August 2022 als Beauftragter für Altenheimseelsorge der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) nach München gewechselt war. Danach habe es laut Mitteilung einen "intensiven Diskussions- und Planungsprozess" gegeben.

"Unser gemeinsames Ziel war es - auch im Hinblick auf sich wandelnde kirchliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen - eine zukunftsfähige, schlanke und effektive Leitungs- und Organisationsstruktur im Dekanat zu schaffen", sagte Kreiselmeier. Neben den dekanatlichen Aufgaben werden Sperber-Hartmann und Kreiselmeier jeweils im Umfang einer viertel Stelle auch vor Ort in einer Kirchengemeinde tätig sein. Die 57-jährige Sperber-Hartmann bleibt 1. Pfarrerin der Kirchengemeinde Königsbrunn; der 61-jährige Kreiselmeier ist bereits am 1. Oktober von der Bekenntniskirche in Gersthofen an die St.-Anna-Kirche in Augsburg gewechselt.

Der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirk Augsburg gehört zum Kirchenkreis Augsburg und Schwaben. Im Gebiet des Dekanatsbezirks leben über 80.000 evangelische Christen.