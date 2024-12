Nürnberg (epd). Am Samstag kommender Woche (14. Dezember) rufen mehr als 20 Organisationen zu einer Demonstration vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg auf. Die Demonstrierenden fordern von der Bundesbehörde Schutz und Asyl für verfolgte Kriegsdienstgegner und -verweigerer, heißt es in einer Mitteilung der internationalen katholischen Friedensorganisation "Pax Christi" vom Donnerstag.

Die Geflüchteten sähen sich in Deutschland "oft großen Widerständen" gegenüber. Ihre Asylgesuche würden oftmals abgelehnt, schreiben die Organisatoren und berichten etwa von russischen Kriegsdienstverweigerern, die sich dem völkerrechtlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine durch Flucht entzogen hätten. Gegen diese Behördenpraxis wollen die Organisationen mit der Demonstration ihre Stimmen erheben, hieß es.

Aktuell würden in mehr als 20 Ländern Kriege geführt - mit zigtausenden Toten, ungezählten oft schwer verletzten Menschen. All diese Kriege trieben Menschen auf die Flucht. Die Demonstration beginnt um 13 Uhr auf dem Kornmarkt.