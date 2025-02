Passau (epd). Ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Vertretern der Universität rufen am 21. Februar zu einer Kundgebung in Passau auf. Das Motto laute "Zamm Hoitn! - Für Demokratie statt Hetze", teilte das evangelische Dekanat Passau als einer der Organisatoren am Freitag mit.

Die Veranstalter sehen die "Demokratie an einem Scheideweg" und sprechen sich für Vielfalt, demokratischen Zusammenhalt und eine Politik des Respekts aus. Zugleich warnten sie vor einem Schulterschluss mit der in Teilen rechtsextremen AfD. "Wir wollen allen Menschen aus der demokratischen Mitte, die nicht länger schweigen wollen, eine starke Stimme geben", hieß es. Die Kundgebung beginnt um 18 Uhr am Klostergarten.