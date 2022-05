München (epd). Der Gasteig in München kooperiert ab sofort mit Italiens größtem Kulturzentrum in Rom, dem "Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone". Dessen Name sei zwar um einiges länger, aber sonst ist sei das römische Kulturzentrum dem Gasteig sehr ähnlich, teilte der Gasteig am Donnerstag in München mit. Das nach den Plänen von Renzo Piano erbaute Kulturzentrum in Rom wurde 2002 eröffnet und verfügt über vier Säle, der größte mit 2.744 Plätzen, sowie eine Open-Air-Arena. Es ist Sitz der Musikakademie "Accademia Nazionale di Santa Cecilia" und Heimat des Internationalen Filmfestivals Rom.

Ziel der Partnerschaft der beiden Kulturzentren sei der Austausch von Ideen, Erfahrungen, Künstlern und Künstlerinnen. Außerdem seien gemeinsame Kulturprojekte geplant. Langfristig solle ein europäisches Netzwerk von Kulturzentren entstehen. Ähnliche Einrichtungen in Frankreich, Spanien, Portugal, Finnland und Dänemark hätten ihre Kooperation bereits zugesagt.