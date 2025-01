München (epd). Das Deutsche Museum in München hat im vergangenen Jahr so viele Gäste gezählt wie seit Jahren nicht mehr. An allen Standorten zusammen seien es 1,53 Millionen Besucherinnen und Besucher gewesen, teilte das Museum am Mittwoch mit. Das sei die höchste Zahl seit 40 Jahren. Die bisherige Besucher-Bestmarke von 1978 zum 75. Gründungsjubiläum des Deutschen Museums wurde nur knapp verfehlt: Damals waren 62.000 Besucher mehr gekommen.

Allein in den Ausstellungen im Haupthaus auf der Münchner Museumsinsel seien im vergangenen Jahr fast 1,1 Millionen Menschen zu Gast gewesen, heißt es weiter. Das sei im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 5,3 Prozent. Einen Allzeit-Rekord verzeichneten das Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe mit knapp 168.000 Besuchern und das Nürnberger Zukunftsmuseum mit knapp 122.000 Besuchern.

Generaldirektor Wolfgang M. Heckl hofft auf weiterhin großen Zuspruch: "Wir feiern dieses Jahr ja das 100. Jubiläum des Ausstellungsgebäudes auf der Museumsinsel." Für das Jubiläumsprogramm im Mai wünsche er sich viele Festgäste. Sicher sei, dass man heuer den 100-millionsten Gast seit Eröffnung der ersten Ausstellungen im Jahr 1906 begrüßen werde. Bislang seien 99.680.000 Besucher gezählt worden.

Das Deutsche Museum hat seinen Hauptsitz auf der Münchner Museumsinsel. Daneben gibt es vier Außenstellen in Bonn, das Verkehrszentrum München, das Zukunftsmuseum in Nürnberg und die Flugwerft Schleißheim.