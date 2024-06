München (epd). Mit einer Premiere wartet das diesjährige Cinema Iran Festival in München auf. Zur offiziellen Eröffnung am 11. Juli zeige man erstmals in Deutschland den Film "Winners" des schottisch-iranischen Filmemachers Hassan Nazer, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der Film war 2023 für Großbritannien in der Kategorie "Bester internationaler Film" für den Oscar nominiert. Regisseur Nazer habe seine Teilnahme an der Deutschlandpremiere im Gasteig HP8 zugesagt. Insgesamt sind bei der Veranstaltungsreihe vom 10. bis 14. Juli acht Werke iranischer Filmschaffender zu sehen.

Das Cinema Iran Festival wurde laut Mitteilung 2014 gegründet. Unter dem Motto "Aus Liebe zum Kino" thematisiere es in diesem Jahr "die Risiken und Schwierigkeiten, mit denen Filmschaffende im Iran konfrontiert sind, und die große Leidenschaft, mit der sie ihrer Kunst nachgehen".

Ein Beispiel dafür sei das Regiepaar Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha, deren Film "Für ein Stück vom Kuchen" beim Festival-Opening am 10. Juli im Kino "Neues Maxim" gezeigt wird. Bei der diesjährigen Berlinale hätten die beiden ihren Film nicht vorstellen können, "da ihnen die Ausreise verweigert und die Pässe eingezogen wurden", so die Veranstalter. "Für ein Stück vom Kuchen" komme nach der Vorpremiere in München am 11. Juli deutschlandweit in die Kinos.