Neuendettelsau, Nürnberg (epd). Diakoneo, das größte diakonische Sozialunternehmen in Süddeutschland, hat auf der Messe Berufsbildung in Nürnberg die Kampagne "Keine Macht den Vorurteilen - Soziale Berufe können mehr" gestartet. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sei das Ziel "Mitarbeitende in sozialen Berufen als das zu zeigen, was sie sind: Profis mit allen Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln". Man wolle mit Vorurteilen gegen dieses Berufsfeld aufräumen.

Dass in der Pflege, in der Pädagogik oder in Gesundheitsfachberufen Professionalisierung und ein breites Feld an Aufstiegsmöglichkeiten Einzug gehalten haben, bleibe zu oft unbemerkt, so die Mitteilung weiter. In allen sozialen Berufen gebe es Möglichkeiten, sich weiterzubilden, fortzuentwickeln und Karriere zu machen. So erwerbe man in so manchem sozialen Beruf zum Beispiel biochemische, psychologische oder anatomische Grundlagen.

Ein Beispiel sei die Ausbildung Sozialpflege, die man ohne regulären Schulabschluss absolvieren könne. Mit der erfolgreichen Ausbildung käme automatisch ein mittlerer Bildungsabschluss, mit dem sich der Weg ins zweite Lehrjahr der generalistischen Pflege öffne. Danach ginge es in viele Richtungen weiter: Spezialisierung in der Alten-, Kranken- oder Kinderpflege, Weiterbildungen oder ein Studium.