München (epd). Die Diakonie München und Oberbayern hat zur Teilnahme an der Kundgebung "Demokratie braucht Dich!" am 8. Februar aufgerufen. Jeder Mensch verdiene es, mit Würde und Respekt behandelt zu werden, sagte Vorstandssprecherin Andrea Betz laut einer Mitteilung vom Freitag. Das gelte "unabhängig von seiner Herkunft, seiner finanziellen Situation oder gesundheitlichen Verfassung". Die Demonstration ist für Samstag (8. Februar) ab 14 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz in München geplant. Zu den Veranstaltern zählt ein breites Bündnis um den Verein "München ist bunt!", dem auch Gewerkschaften, Jugendverbände, Kulturbetriebe, Kirchen und Religionsgemeinschaften angehören.

Zum Auftrag der Diakonie gehöre auch, "aktiv den Sozialstaat mitzugestalten, um allen Menschen eine hoffnungsvolle Zukunft zu ermöglichen und den sozialen Frieden zu sichern", sagte Betz weiter. Deshalb sei die Diakonie München und Oberbayern bei der Demo "entschlossen dabei".

Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gewalt seien eine Gefahr für die Demokratie, heißt es auf der Homepage von "München ist bunt!". Mit der Kundgebung wolle man kurz vor der Bundestagswahl "ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie" setzen.