Würzburg (epd). Die Diakonie Würzburg hat sich eine neue Führungsstruktur gegeben und einen dreiköpfigen Vorstand gewählt. Durch die klare Trennung zwischen Geschäftsführung und Aufsicht habe man nun eine Leitungsstruktur, wie sie sich "für ein modernes Unternehmen gehöre", teilte das evangelische Sozialunternehmen am Freitag in Würzburg mit. Die Diakonie Würzburg hat rund 850 hauptamtliche sowie 200 ehrenamtliche Mitarbeitende und verbucht einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro. Das Sozialwerk ist unter anderem in den Bereichen Altenhilfe, Behindertenarbeit sowie Kinder- und Jugendhilfe tätig.

Den Posten des kaufmännischen Vorstands hat Clemens Link inne. Er ist außerdem für die Fachbereiche ambulante und stationäre Altenhilfe zuständig. Als Vorstand Bildung und Erziehung trägt Professor Gunter Adams die Verantwortung für den großen und erfolgreichen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die sowohl ambulant, als auch stationär und sozialräumlich arbeitet. Drittes Vorstandsmitglied ist Andreas Schrappe, er ist Vorstand für den Bereich Psychosoziale Dienste und leitet damit das Evangelische Beratungszentrum und den Sozialdienst, teilte die Diakonie weiter mit.