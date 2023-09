Landshut (epd). Seit fast einem Jahr leitet Pfarrerin Sabine Weingärtner die Diakonie Bayern. Am Sonntag (10. September, 10 Uhr) wird die gebürtige Landshuterin in einem Festgottesdienst in der Christuskirche Landshut zum Thema "Vergiss nicht zu danken" predigen, wie der Landshuter Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing mitteilte. Um 11.30 Uhr hält Weingärtner im Rahmen der Tutzinger Sonntagsvorlesungen in der Christuskirche einen Vortrag über "Die Beinfreiheit der Diakonie. Auf dem Stuhl zwischen Kirche und Freistaat".

Die 1979 in Landshut geborene Weingärtner hat in Erlangen und Göttingen evangelische Theologie studiert und in La Paz (Bolivien) ihr Praxisjahr absolviert, ehe sie nach dem Vikariat in Mainburg sowie beim Technologiekonzern Diehl (Nürnberg) Pfarrvikarin und später Pfarrerin in Altenthann und Röthenbach war. Sie promovierte in Unternehmensethik. Von 2016 bis März 2022 war sie stellvertretende Leiterin des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt in Nürnberg.

Die Diakonie ist einer der sechs großen freien Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Gemeinsam mit den öffentlichen Trägern, den Bezirken, Landkreisen und Kommunen sichern sie nach eigenen Angaben die soziale Grundversorgung in Deutschland.