LGBTQ

Provokante Ausstellung "Jesus liebt": Vorstand der Rummelsberger Diakonie bedauert Schließung

Der Christopher Street Day in Nürnberg wurde am Donnerstag, 20. Juli, mit der Eröffnung der Ausstellung "Jesus liebt" von Rosa von Praunheim in der Egidienkirche gestartet. Doch nach wenigen Tagen wurde sie geschlossen.