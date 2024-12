Hamburg, München (epd). Für das kommende Jahr wünschen sich die Deutschen einer Umfrage zufolge vor allem weniger Stress. Zudem wollten sie sich mehr Zeit für die Familie nehmen und sich mehr bewegen, teilte die Krankenkasse DAK- Gesundheit am Freitag in Hamburg mit. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte im Auftrag der DAK Mitte November mehr als 1.000 Menschen nach ihren Vorsätzen befragt. Die Umfrage sei repräsentativ, hieß es. Im Ländervergleich war das Bedürfnis nach Stressabbau vor allem in Bayern groß (72 Prozent).

Insgesamt wollen 68 Prozent der Befragten Stress vermeiden oder abbauen. Besonders Frauen (71 Prozent) äußerten den Wunsch nach mehr Ruhe, während dies bei Männern (64 Prozent) und Menschen jenseits der 60 Jahre weniger stark ausgeprägt war (56 Prozent).

Mehr Zeit für die Familie wollen sich im kommenden Jahr 64 Prozent der Befragten nehmen. Der Unterschied zwischen Männern (66 Prozent) und Frauen (62 Prozent) lag hier innerhalb der statistischen Fehlertoleranz, die nach oben und unten jeweils drei Prozentpunkte betrug.

Mehr Sport wollen der Umfrage zufolge 61 Prozent der Befragten treiben, und zwar Männer wie Frauen gleichermaßen. Weitere verbreitete Vorsätze für 2025 lauten "sich gesünder ernähren" (56 Prozent), "mehr Zeit für sich selbst nehmen" (54 Prozent) und "sich umwelt- beziehungsweise klimafreundlicher verhalten" (53 Prozent).