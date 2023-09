München (epd). Die Jury des Bayerischen Buchpreises hat sechs Titel für die diesjährige Verleihung nominiert. Am 7. November wird sie daraus live auf der Bühne je einen Sieger in der Kategorie Belletristik sowie in der Kategorie Sachbuch wählen, teilte sie am Donnerstag mit. Neben geladenem Publikum werden auch die nominierten Autorinnen und Autoren in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz anwesend sein. Die Jurymitglieder sind in diesem Jahr Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung).

In der Kategorie Belletristik wurden die Bücher "Erzählung zur Sache" von Stephanie Bart (Secession Verlag), "Kochen im falschen Jahrhundert" von Teresa Präauer (Wallstein) sowie "Vaters Meer" von Deniz Utlu (Suhrkamp) nominiert. In der Kategorie Sachbuch stehen "Christoph Martin Wieland" von Jan Philipp Reemtsma (C. H. Beck), "American Matrix" von Karl Schlögel (Hanser) und "Die Zunge" von Florian Werner (Hanser Berlin) zur Auswahl. Die Preisträger oder Preisträgerinnen erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

Bei der Veranstaltung am 7. November wird außerdem Florian Illies mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für ein herausragendes publizistisches Gesamtwerk ausgezeichnet, der ihm von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überreicht wird. Bisherige Preisträger waren unter anderem Christopher Clark, Frank Schätzing, Harald Lesch, Tomi Ungerer und Cornelia Funke.

Neben dem Ehrenpreis und den beiden Hauptpreisen wird am 7. November auch der Bayern-2-Publikumspreis an eine Novität und Bestseller aus den vergangenen zwölf Monaten verliehen. Veranstalter des Bayerischen Buchpreises ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern. Gefördert wird der Buchpreis von der Bayerischen Staatskanzlei.