Eichstätt (epd). Ein Festival für junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren feiert die Diözese Eichstätt am Pfingstwochenende. "Pfingsten 25" sei für alle, "die gemeinsam den Geburtstag der Kirche feiern und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren wollen", hießt es in einer Mitteilung der Diözese. Die Veranstaltung findet vom 6. bis 8. Juni auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Rebdorf in Eichstätt statt. Die jungen Menschen werden laut den Organisatoren miteinander beten, Glaubensimpulse hören, einzelne Themen in Workshops vertiefen und vor allem Gemeinschaft untereinander und mit Gott erfahren.

Das Festival sei Teil eines europaweiten Netzwerks solcher Feste, das von der Loretto-Gemeinschaft aus Österreich gegründet wurde. An mehr als 30 Orten im deutschsprachigen Raum versammeln sich der Mitteilung zufolge jährlich junge Menschen zu Pfingstfestivals, in deren Mitte das Gebet um den Heiligen Geist stehe. Ein Team von über 60 größtenteils ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bereite die Veranstaltung in Eichstätt vor.