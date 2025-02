Regensburg (epd). Die Regensburger Domspatzen feiern in diesem Jahr ihren 1050. Geburtstag. Aus diesem Anlass laden sie vom 28. bis 30. März zu dem neuen Festival "Junge Stimmen" in die Domstadt ein. Zu Gast sei die "Champions-League der Jugendchöre", teilte das Management der Domspatzen am Freitag in Regensburg mit. Neben den Gastgebern treten die Augsburger Domsingknaben, der Dresdner Kreuzchor, der Windsbacher Knabenchor, die Escolania Montserrat (Spanien) und der Riga Boys Choir (Lettland) auf.

Jeder Chor bringe seine eigene Persönlichkeit und Identität zu dem Treffen mit, sagte der Regensburger Domkapellmeister Christian Heiß laut Mitteilung. "Wir, die Chöre und auch das Publikum profitieren von der gemeinsamen Begegnung." Das Festival sei eine Gelegenheit, die sechs Jugendchöre im Vergleich zu erleben.

Geplant seien "Double-Feature"-Konzerte, Talks in einer Festival-Lounge und auch ein großes Gala-Konzert. Insgesamt werden 400 junge Sängerinnen und Sänger auf den verschiedenen Bühnen stehen. Der neue Mädchenchor der Domspatzen sei am Sonntag beim Abschlussgottesdienst im Dom mit von der Partie. Die Schirmherrschaft für das neue Festival "Junge Stimmen" hat der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) übernommen.