München (epd). Beim bundesweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sind auch drei bayerische Dörfer für ihr herausragendes bürgerschaftliches Engagement, vorbildliche Ideen und innovative Konzepte ausgezeichnet worden: Die Gemeinden Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) und Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) erzielten eine Auszeichnung in Gold, und eine Silbermedaille ging an Zedtwitz, Gemeinde Feilitzsch (Landkreis Hof), teilte das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Sonntag mit.

Beim 27. Bundeswettbewerb haben sich insgesamt 1.107 Dörfer beteiligt. Im Jahr 2023 qualifizierten sich 22 Landessieger aus 12 Bundesländern, insgesamt sieben Dörfer erhielten bundesweit eine mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung in Gold. Beim 27. Dorfwettbewerb unter dem Motto "Mitmachen - Dabei sein - Gewinnen!" waren auf Kreisebene insgesamt 168 bayerische Dörfer ins Rennen gegangen.

Die Bundessieger werden am 26. Januar 2024 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet. Der traditionelle Empfang der Finalisten beim Bundespräsidenten ist im März 2024 vorgesehen. Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" schafft seit mehr als 60 Jahren Anreize für Bewohner ländlicher Regionen, die Zukunft ihrer Dörfer eigenverantwortlich mitzugestalten und nachhaltig weiterzuentwickeln.