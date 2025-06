Scheßlitz (epd). Bei einem Brand im Schönstattzentrum Marienberg bei Scheßlitz (Kreis Bamberg) sind am Montagnachmittag drei Bronzeglocken in einem hölzernen Glockenturm geschmolzen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei das Feuer gegen 16.45 Uhr ausgebrochen. Ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäude konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Der Glockenturm selbst wurde fast völlig zerstört. Der Schaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zur Brandursache. Da zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs reger Publikumsverkehr in dem christlichen Begegnungszentrum herrschte, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0951/9129-491.