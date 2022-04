München, Passau (epd). Drei katholische Krankenhäuser in München und Passau rücken aus strategischen Gründen näher zusammen: Das Krankenhaus Barmherzige Brüder, das Klinikum Dritter Orden in München und die Kinderklinik Dritter Orden in Passau haben künftig mit der neuen "Ordensklinik gGmbH" einen gemeinsamen Träger, wie die Häuser zusammen mitteilten. Die beiden Münchner Kliniken hatten bereits in den vergangenen Monaten intensiver kooperiert.

Mit dem Träger-Zusammenschluss bereite man "nicht zuletzt den Weg dafür vor, dass die über 100-jährige Geschichte aller drei Häuser auch in Zukunft im Geiste ihrer Gründerbrüder und -schwestern erfolgreich fortgeschrieben werden kann", sagte Schwester Irmgard Stallhofer, die Generaloberin der Schwesternschaft der Krankenhausfürsorge des Dritten Ordens, laut Mitteilung. Die Mitarbeitenden aller drei Krankenhäuser seien bereits über die künftige Trägerstruktur informiert worden.

Das Klinikum Dritter Orden mit 574 Betten und 44 teilstationären Plätzen ist Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), das Krankenhaus Barmherzige Brüder behandelt als Lehrkrankenhaus der Technischen Uni München (TUM) fast 50.000 Patienten pro Jahr stationär und ambulant. Die Kinderklinik Dritter Orden Passau als Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit in Ostbayern behandelt jährlich rund 4.700 Patienten stationär und etwa 11.000 ambulant.