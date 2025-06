Regensburg (epd). Drei Kirchen im Bistum Regensburg tragen künftig den Titel "Münster": Es sind dies die Kirche St. Johannes in Dingolfing, die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Deggendorf sowie die Pfarrkirche St. Anna in Gotteszell, teilte das Bistum Regensburg am Mittwoch mit. Bei der Erhebung zum Münster handele es sich um einen bischöflichen Ehrentitel.

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer verleihe die Titel mit der Übergabe eines Dekrets, jeweils am 3. und 12. Oktober sowie am 16. November, hieß es. Mit "Münster" wurden ursprünglich Kirchen bezeichnet, die Teil eines Klosters oder Stifts waren. Das Wort leitet sich aus dem lateinischen "monasterium" ab.

Für die Erhebung zum Münster müsse die jeweils vorgeschlagene Kirche mehrere Kriterien überwiegend erfüllen, wie beispielsweise eine herausragende Bedeutung des Gotteshauses für das religiöse Leben einer Region oder eine besondere architektonische oder künstlerische Bedeutung des Kirchengebäudes. Auch besondere Reliquien oder Heiligengräber, die Ausstattung mit wertvollen Orgeln oder die besondere Pflege sakraler Musik können Gründe für die Verleihung des Ehrentitels sein.