Hof (epd). In der bayerischen evangelischen Landeskirche verringert sich in den kommenden Jahren die Zahl der Dekanate. Auf den Weg zu Kooperation und Fusion machen sich nun auch die oberfränkischen Dekanate Hof, Naila und Münchberg. Ein neu berufener Kooperationsausschuss der drei Dekanate habe sich erstmals getroffen, teilte das Dekanat Hof am Mittwoch mit. Die beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen erörterten den Weg für Fusionsgespräche für ein gemeinsames Dekanat auf dem Gebiet des Landkreises Hof. Der Zusammenschluss soll Ressourcen freigeben, "die den Gemeinden und Einrichtungen vor Ort im Landkreis Hof spürbar zugutekommen", heißt es in der Mitteilung. Nach derzeitigen Planungen könnte das Dekanat am 1. Januar 2027 aus der Taufe gehoben werden.

"Ein gemeinsames Dekanat ermöglicht uns, personelle und materielle Ressourcen noch gezielter einzusetzen, ohne dabei die Eigenständigkeit der einzelnen Kirchengemeinden und Regionen aufzuheben", sagte der Hofer Dekan Andreas Müller. Dekan Andreas Maar aus Naila betonte, es werde in jedem Ort und in jeder Gemeinde Raum für lokale Profilbildung bleiben. Bereits bestehende Kooperationen, etwa in der Jugendarbeit, der kirchlichen Verwaltung oder der Erwachsenenbildung sowie im Kontakt mit der Diakonie, hätten gezeigt, "wie befruchtend der Austausch über Dekanatsgrenzen hinweg sein kann".

Die Beteiligten betonten, sie wollten den Prozess transparent gestalten und Kirchenvorstände, Haupt- und Ehrenamtliche einbinden. Konstruktive Rückfragen und Diskussionen könnten in den Dekanaten als Impuls für kontinuierliche Verbesserung im Fusionsprozess dienen, hieß es. In den drei Dekanaten leben derzeit ungefähr 75.000 Protestanten.

In den kommenden Wochen und Monaten will sich der Kooperationsausschuss mit den Handlungsfeldern Gemeindewachstum, kirchlichen Strukturen in der Region und dem geistlichen Profil befassen. Aber es soll auch um gemeinsame Finanzen und Aufgaben der Dekanate, die Zukunft der Leitung und den Sitz des Dekanats gehen.