Straubing (epd). Zum dritten Mal wird in Straubing am 3. Februar der Ernst-Hinsken-Preis für zivilgesellschaftliches Engagement vergeben. Drei Projekte seien nominiert und erhalten einen mit je 500 Euro dotierten Anerkennungspreis, teilte der Rotary Club am Montag mit. Der Sieger werde bei einem Festabend bekanntgegeben und erhalte zusätzliche 500 Euro. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist als Festrednerin angekündigt.

Das Jahresthema 2025 des Erich-Hinsken-Preises lautet "Sei kreativ - ganzheitliche Bildung für alle". Nominiert sei der Verein Bandhaus Straubing, der Probenräume und Auftrittsmöglichkeiten für mehr als 40 Bands organisiere. Auch die "Schule der Phantasie" Straubing, eine Kombination aus Atelier, Werkstatt, Schule und Kunstforum kam in die engere Auswahl. Zudem gehe die Stadtkapelle Straubing mit 250 Mitgliedern und 85 aktiven Musikerinnen und Musikern ins Rennen um den ersten Preis. Zur Jury gehörte der Vorsitzende der Gemeinschaft bildender Künstler, Erich Gruber.

Mit dem 2023 geschaffenen Ernst-Hinsken-Preis sollen Aktionen, Initiativen und Projekte gefördert werden, die das Motto des Preises "Gemeinsam schaffen wir mehr!" inhaltlich ausfüllen und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, hieß es weiter. Der frühere Straubinger CSU-Bundestagsabgeordnete Ernst Hinsken (1943-2020) ist Namensgeber des Preises.