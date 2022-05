Kempten, Oberstdorf (epd). Am 22. Juni startet das dritte Philosophiefestival in den Allgäuer Alpen. Man wolle die begonnen Arbeit fortführen und Philosophie stärker in die breite Öffentlichkeit tragen, teilte der Verein Philosophie in den Allgäuer Alpen mit Sitz in Kempten am Montag mit. In diesem Jahr liege der Fokus auf dem Thema "Künstliche Intelligenz (KI) aus Sicht der Philosophie - Chancen und Herausforderungen". Geplant seien Seminare, Vorträge, Impulsreferate und Diskussionen. Das Festival endet am 26. Juni.

Unter "Künstlicher Intelligenz" verstehe man in Abgrenzung zur natürlichen Intelligenz ein technisch hergestelltes System, das eigenständig und effizient Probleme lösen kann, heißt es. Das Thema werde bereits seit langem in Philosophie und Informatik debattiert. Aber erst die rasanten technischen Fortschritte der vergangenen Jahre hätten die KI als interdisziplinären und gesamtgesellschaftlichen Diskussionsgegenstand etabliert. Die Philosophie habe den Anspruch, diesen Prozess zu begleiten und aktiv zu befördern.

Dieses Ansinnen soll beim Festival aufgegriffen werden, unter anderem würden folgende Fragen gestellt: Was bedeuten Begriffe wie "Intelligenz", "Denken", "Bewusstsein",...? In welchem Verhältnis stehen Gehirn und Computer zueinander? Inwiefern ist eine KI mit Bewusstsein möglich und wie ließe sich das feststellen? Welche Gefahren gehen von KI aus? Welche ethischen Leitlinien werden beim Umgang mit KI benötigt?