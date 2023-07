Nürnberg (epd). Seine Reihe "Original Dürer!" setzt das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg mit der Präsentation "Dürer und die starken Männer" fort. Aus dem Bestand der Grafischen Sammlung der Museen der Stadt sind am Freitag, 21. Juli, sechs Kupferstiche mit Porträts bedeutender Männer der Dürer-Zeit zu sehen, teilte die Nürnberger Museen am Freitag mit. Die Grafiken werden bis zum 19. November im Grafischen Kabinett gezeigt.

Zwischen 1519 und 1526 habe Albrecht Dürer (1471 bis 1528) sechs Bildnis-Stiche bedeutender Männer seiner Zeit geschaffen. Sie würden von Dürers persönlichem Netzwerk zu Humanisten und Herrschern zeugen, heißt es in der Mitteilung. Die Bildnisse der mächtigen, nach Ruhm strebenden Männer sollten ihre gesellschaftliche Stellung zeigen, dienten der Image-Bildung und dem bleibenden Gedächtnis. Damit seien die Porträts Inszenierungen sowohl für die Mit- als auch für die Nachwelt. Unter den Porträtierten sind Friedrich der Weise, Philipp Melanchthon oder Erasmus von Rotterdam.