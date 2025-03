München (epd). Eine gezielte Förderung von Frauen in Ehrenämtern fordert die Ehrenamtsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung Gabi Schmidt (Freie Wähler). Frauen seien oft weniger sichtbar als Männer, sagte Schmidt bei einem Empfang der Freie Wähler-Landtagsfraktion für Ehrenamtliche am Samstag in München. Eine Hürde sieht sie in der Mehrfachbelastung von Frauen, etwa durch ihre stärkere Einbindung in unbezahlte Sorgearbeit neben dem Beruf.

Der sportpolitische Fraktionssprecher Bernhard Heinisch (Freie Wähler) unterstrich bei der Veranstaltung die Bedeutung von Ehrenämtern im Bereich der Jugendarbeit. Vereine wie die Feuerwehr und Sportverbände seien für Kinder und Jugendliche wichtige Orte des sozialen Zusammenhalts und Engagements. Dies könne gegen Politikverdrossenheit sowie scheinbar einfache Lösungen von Populisten und Extremisten helfen, so Heinisch.