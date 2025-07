München (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Samstagabend Ehrenamtliche für ihre herausragenden Leistungen mit dem "Bayerischen Engagiert-Preis 2025" geehrt. "Ehrenamt schafft Gemeinschaft, stärkt unsere Heimat und ist unverzichtbar für unsere Sicherheit, unser Wohlergehen und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Herrmann laut Mitteilung des Innenministeriums beim Festakt in München. Für die Auszeichnung hatten sich 117 Projekte beworben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger sind in der Kategorie 'Herz' die Besuchshundedienste des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) in Ingolstadt und München, in der Kategorie 'Mut' die Bergwacht-Bereitschaften Grainau und Ramsau, in der Kategorie 'Ausdauer' der Kriseninterventionsdienst des BRK Kreisverband Pfaffenhofen und in der Kategorie 'Feuer & Flamme' die Freiwillige Feuerwehr Augsburg-Oberhausen.

Der Sonderpreis Jugend ging an das Projekt "Klub der Gewinner" aus Roth für eine Mitmach-Initiative gegen Mobbing. Den Sonderpreis des Innen- und Integrationsministers erhielt Organisatorin Mufida Khalil vom "interreligiösen Frauenfrühstück" der Nürnberger Begegnungsstätte "Brücke-Köprü".