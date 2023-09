München (epd). Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Augsburger Mediengruppe Pressedruck, Andreas Scherer, erhält den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Bayerischen Printpreises 2023. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdigte Scherer am Donnerstag als "herausragende Verlegerpersönlichkeit", die sich mit großem Engagement für eine vielfältige Medienlandschaft in Bayern einsetze. Scherer verkörpere beispielhaft das Bild eines "ehrbaren Kaufmanns", sagte Söder. Der Bayerische Printpreis wird alle zwei Jahre vergeben.

Söder sagte, Scherer sei als Vorsitzender der Geschäftsführung der Augsburger Mediengruppe Pressedruck verantwortlich für den Erfolg einer Mediengruppe, die inzwischen zu den größten in Deutschland zählt. Neben Zeitungen umfasse sie Hörfunk, Fernsehen, Logistikdienstleistungen, Werbevermarktung und Beteiligungen an Start-ups. Sein Handeln als Unternehmer sei "von Ideenreichtum, Mut und Weitsicht geprägt". Söder würdigte auch Scherers Ehrenamt als Vorsitzender des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV).

Mit dem Bayerischen Printpreis werden den Angaben zufolge "herausragende verlegerische, gestalterische und technische Leistungen von Verlagen, Agenturen und Druckereien" in den Kategorien Zeitschrift, Zeitung und Druck prämiert. Der Ministerpräsident verleiht zudem einen Ehrenpreis an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um den Printmedien-Standort Bayern verdient gemacht hat. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober in München statt.