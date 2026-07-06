Eichstätt (epd). Im Eichstätter Dom soll diesen Dienstag (7. Juli) nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) der Name des neuen katholischen Bischofs von Eichstätt bekannt gegeben werden. Das Bistum Eichstätt hatte in einer Mitteilung vom Montag für den 7. Juli um 12 Uhr in den Dom eingeladen. Dort werde "eine für das Bistum Eichstätt wesentliche Personalentscheidung bekannt gegeben", hieß es. Rund 13 Monate nach dem Rücktritt von Bischof Gregor Maria Hanke bekäme das bayerische Bistum wieder einen Oberhirten. Die Bekanntgabe fiele auf das Fest des Eichstätter Diözesanpatrons Willibald.

Der "Donaukurier" berichtete am Dienstag auf seiner Internetseite, vor allem die Uhrzeit und der Ort ließen den Schluss auf ein Ende der sogenannten Sedisvakanz zu. Bischofsernennungen werden in Rom und dem jeweiligen Ort jeweils um 12 Uhr bekannt gegeben. Außerdem seien auch die Pfarrer in den Pfarreien in einer Mail gebeten worden, um 12.15 Uhr für 15 Minuten lang die Glocken läuten zu lassen.

Vorzeitiger Rücktritt Hankes nach Finanzskandal

Am Pfingstsonntag 2025 war Gregor Maria Hanke mit Erlaubnis des Vatikans in den vorzeitigen Ruhestand getreten. Der 70-Jährige wollte nach eigenen Worten "in die Seelsorge zurückkehren". Üblicherweise gehen Bischöfe erst mit 75 Jahren in den Ruhestand. In einem Schreiben an die Bistums-Mitarbeitenden sprach Hanke davon, dass er "nach den vielen Herausforderungen, Skandalen und ungelösten Konflikten eine innere Ermüdung spüre". In Hankes Amtszeit fiel unter anderem ein Finanzskandal sowie Missbrauchs- und Vertuschungsvorwürfe gegen seine Vorgänger im Amt, Alois Brems und Walter Mixa.