Kirche braucht nicht immer vier Wände. Gerade im Sommer und Herbst laden evangelische Gemeinden in Bayern zu Gottesdiensten auf Gipfeln, an Berghütten und auf Bergwiesen ein. Manche lassen sich mit einer Wanderung verbinden, andere sind bequem mit einer Bergbahn erreichbar.

Mehr als 800 Berggottesdienste bieten evangelische Gemeinden in den bayerischen Ferienregionen nach Angaben der Landeskirche jährlich an. Die Orte reichen vom Fichtelgebirge über den Bayerischen Wald bis ins Allgäu, Oberland und Berchtesgadener Land. Viele Angebote sind ausdrücklich familienfreundlich und auch für ältere Menschen gut erreichbar.

Die zentrale Datenbank verzeichnet zahlreiche Termine bis Ende Oktober. Hier haben wir ein paar Highlights zusammengestellt:

Wank: Alphörner am Gipfelkreuz

Am Samstag, 22. August, beginnt um 12 Uhr eine Bergandacht am Hauptgipfelkreuz des Wank bei Garmisch-Partenkirchen. Der Gottesdienst auf 1.780 Metern wird musikalisch mit Alphörnern und Ziach gestaltet. Zu Fuß dauert der Aufstieg vom Parkplatz der Wankbahn ungefähr drei Stunden, mit der Bahn rund 20 Minuten. Wetterbedingte Änderungen werden auf der Internetseite der Kirchengemeinde bekannt gegeben.

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Zugspitze: Bergandacht mit anschließender Taufe

Besonders hoch hinaus geht es am Dienstag, 25. August: Um 12 Uhr wird in der Kapelle Maria Heimsuchung auf dem Zugspitzplatt eine Bergandacht gefeiert. Anschließend ist eine Tauffeier vorgesehen. Die Kapelle liegt auf rund 2.600 Metern und ist mit Zahnrad- oder Seilbahn erreichbar. Alphörner begleiten die Andacht musikalisch.

Weitere Informationen zur Bergandacht auf der Zugspitze

Rudolfstein: Gottesdienst im Fichtelgebirge

Dass Berggottesdienste nicht nur in den Alpen stattfinden, zeigt der Termin am Rudolfstein bei Weißenstadt. Am Sonntag, 6. September, beginnt dort um 10 Uhr ein familienfreundlicher Gottesdienst mit Posaunenchor. Eine Bergbahn gibt es nicht – der Weg zum Gottesdienst gehört hier zum Erlebnis dazu.

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Pröller: Geistlicher Impuls zum Sonnenaufgang

Früh aufstehen müssen die Teilnehmenden am Mittwoch, 9. September. Um 5.30 Uhr beginnt am Wanderparkplatz Pröller bei St. Englmar der gemeinsame Aufstieg. Auf dem 1.048 Meter hohen Gipfel soll der Sonnenaufgang mit einem geistlichen Morgenimpuls erlebt werden. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

Weitere Informationen zum Sonnenaufgang am Pröller

Hochgrat: Ökumenischer Gottesdienst am frühen Morgen

Auch am Hochgrat bei Oberstaufen wird der Tagesanbruch gefeiert. Der ökumenische Berggottesdienst am Sonntag, 13. September, beginnt um 6.30 Uhr am Gipfelkreuz. Die Hochgratbahn fährt an diesem Morgen bereits ab 5 Uhr. Von der Bergstation führt eine etwa halbstündige Wanderung zum 1.834 Meter hohen Gipfel. Für die Musik sorgen die Alphornbläser aus Röthenbach.

Weitere Informationen zum Berggottesdienst am Hochgrat

Wendelstein: Gottesdienst und Picknick an der Berghütte

An der Kapelle bei der Kirchenrat-Doerfler-Hütte am Wendelstein findet am Samstag, 19. September, um 11.30 Uhr ein ökumenischer Berggottesdienst statt. Mit der Zahnradbahn geht es bis zur Station Mitteralm, von dort sind es ungefähr zehn Minuten zu Fuß. Bei Regen wird in der Hütte gefeiert, anschließend ist ein Picknick vorgesehen.

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Söllereck: Wenn der Sommer ausklingt

"Herbstlicht – der Sommer klingt aus" lautet das Motto des Berggottesdienstes am Sonntag, 27. September, um 11.30 Uhr auf der Schrattenwang-Alpe bei Oberstdorf. Drei Posaunenchöre aus Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf gestalten den Gottesdienst. Von der Bergstation der Söllereckbahn sind es etwa 15 Minuten zu Fuß. Bei Regen wird in der Christuskirche Oberstdorf gefeiert.

Weitere Informationen zum Berggottesdienst am Söllereck

Fellhorn: Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit

Am Samstag, 3. Oktober, wird um 11.30 Uhr am Fellhorn ein Berggottesdienst unter dem Motto "Viele Stärken – ein Land" gefeiert. Ein fränkischer Posaunenchor begleitet den Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit. Der Platz an der Station Schlappoldsee liegt auf rund 1.780 Metern und ist mit der Bergbahn erreichbar. Bei schlechtem Wetter findet die Feier innerhalb der Station statt.

Weitere Informationen zum Berggottesdienst am Fellhorn

Vor der Anfahrt unbedingt das Wetter prüfen

Berggottesdienste sind vom Wetter abhängig. Manche werden bei Regen abgesagt, andere an einen geschützten Ort oder in eine Kirche verlegt. Besucher:innen sollten deshalb am Veranstaltungstag noch einmal die Angaben der jeweiligen Kirchengemeinde prüfen.

Auch bei einer Fahrt mit der Bergbahn sind festes Schuhwerk, warme Kleidung sowie Regen- und Sonnenschutz sinnvoll. Fahrtkosten für Bergbahnen sind in der Regel selbst zu tragen.

Die vollständige Terminübersicht lässt sich nach Region, Datum, Familienfreundlichkeit und Erreichbarkeit mit der Bergbahn filtern: Alle Berggottesdienste 2026 im Überblick.