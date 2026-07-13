Flossenbürg (epd). Unbekannte Täter sind in das Bildungszentrum der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Bargeld aus dem inklusiven Museumscafé, teilte die KZ-Gedenkstätte am Montag mit. Verletzt wurde niemand. Die Einbrecher hätten sich gewaltsam Zutritt zu den Büros der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschafft. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro.

Im inklusiven Museumscafé arbeiten Menschen mit Behinderung

Das Museumscafé im Bildungszentrum der KZ-Gedenkstätte ist Teil des Heilpädagogischen Zentrums Irchenrieth. Das Besondere am Café ist, dass Menschen mit Behinderung im Dienstleistungsbereich wie Service, Küche und Reinigung mitarbeiten. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0961 / 401 22 22.

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg erinnert an das Schicksal der Häftlinge, die im Konzentrationslager Flossenbürg und seinen Außenlagern inhaftiert waren. Zwei Dauerausstellungen präsentieren die Geschichte des Lagers von 1938 bis 1945 sowie dessen Nachwirkungen bis heute. Informations- und Recherchemöglichkeiten, ein vielfältiges Bildungsprogramm sowie Wechselausstellungen gehören zum Angebot dieses internationalen Lernortes.