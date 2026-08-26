Mitten in den Sommerferien begeben wir uns auf eine besondere Reise quer durch Franken bis hinauf ans Meer. Dabei stehen Menschen und Projekte im Mittelpunkt, die zeigen, wie vielfältig evangelisches Engagement sein kann.

Im Limonandenchor sind alle gleich

In Würzburg trifft das Team auf den preisgekrönten "Limonadenchor". Der Kinderchor macht Inklusion nicht nur zum Thema, sondern lebt sie ganz selbstverständlich. Aus einer Idee und gemeinsamer Limonade ist ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt entstanden.

Digitale Seelsorge

Ebenfalls in Würzburg begegnet das Magazin Pfarrerin Anna Bamberger. Sie verbindet klassische Gemeindearbeit mit Social Media und schafft digitale Räume, in denen Menschen ihre Sorgen und Fragen loswerden können.

In Syrien geboren und mit 18 Stadträtin in Schwabach

Weiter geht die Reise nach Schwabach. Dort engagiert sich die 18-jährige Sham Salahe politisch und gesellschaftlich. Die in Syrien geborene Gymnasiastin wurde jüngst zur Stadträtin gewählt und gestaltet damit ihre Zukunft aktiv mit.

Seemansmission im Hamburger Hafen

Zum Abschluss führt die Reise nach Hamburg. Im "Seemannshotel" der Deutschen Seemannsmission am Hamburger Hafen finden Touristen, Geschäftsreisende und Seeleute eine Unterkunft.

Drei Stationen, ganz unterschiedliche Menschen – und doch verbindet sie eines: Sie übernehmen Verantwortung und machen Gemeinschaft erlebbar.