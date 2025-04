Nürnberg (epd). Rekordmeister, Rekordpokalsieger, Rekordabsteiger: Der 1. FC Nürnberg hat in seiner Geschichte schon viele Titel bekommen. In diesem Jahr feiert der "Club" sein 125-jähriges Bestehen, das BR-Fernsehen widmet dem Traditions-Fußballverein daher mehrere Sendungen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mitteilte. Los geht es am Montag (28. April) mit der TV-Dokumentation "Das Frankenderby - zwei Vereine, eine Leidenschaft" um 21 Uhr im BR-Fernsehen, die von der Rivalität zwischen dem 1. FCN und Greuther Fürth erzählt.

Im laufenden Programm begleitet der BR das "Club"-Jubiläum journalistisch - mit einem Porträt der "Club"-Legende Max Morlock, über die Frauenfußball-Mannschaft des 1. FCN bis zur "Club"-Kunst im Neuen Museum Nürnberg. Ab dem 27. April greift die "Frankenschau am Sonntag" im BR-Fernsehen vier Wochen lang immer ein Thema rund um den Jubiläumsverein auf. Der Klassiker "Blickpunkt Sport" im BR-Fernsehen würdigt dann am 25. Mai den "Club" mit einer Sondersendung aus Nürnberg ab 21.45 Uhr - mit dabei sind aktuelle Spieler, Pokalhelden und Trainer.

Offiziell gegründet wurde der "Club" am 4. Mai 1900 von 18 jungen Männern. Vor allem in den 1920er Jahren war er das Maß aller Dinge im deutschen Fußball. Insgesamt neun Meistertitel und drei Pokalsiege errang der 1. FCN. Doch mitunter wird die Fußball-Legende einfach auch nur "a Depp" geschimpft, wenn es (mal wieder) nicht so rund läuft. In Fußballdeutschland jedenfalls ist jeder und jedem klar, dass der 1. FC Nürnberg gemeint ist, wenn einfach nur vom "Club" die Rede ist.