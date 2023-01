München (epd). Noch bis zum 26. März können sich Profi-Fotografen und Nachwuchstalente für die diesjährige Runde des Fotowettbewerbs "Martin-Lagois-Preis" des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV) bewerben. Gesucht werden unter dem Motto "Klimagerecht leben" Fotoreportagen über Menschen oder Gruppierungen, die klimagerecht leben. Dies könnten zum Beispiel "große und kleine" Helden sein, "die sich furchtlos für Umweltschutz und gegen die Erderwärmung" einsetzen, die Verantwortung übernähmen und den gesellschaftlichen Wandel vorantrieben. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 5.000 Euro Preisgeld dotiert.

Der Martin-Lagois-Preis wird in zwei Hauptkategorien vergeben - er richtet sich zum einen an Profi-Fotografen (2.500 Euro), zum anderen an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren (1.500 Euro). Einsendeschluss für diese beiden Bereiche ist der 26. März 2023. Außerdem wird ein Stipendium für ein Foto-Projekt vergeben, das bisher noch nicht umgesetzt oder noch nicht abgeschlossen ist. Für das Stipendium ist der Einsendeschluss bereits an diesem Sonntag (15. Januar). Die besten Fotos aus allen drei Preis-Kategorien werden anschließend in einer Wanderausstellung und einem Bildband präsentiert.

Der EPV lobt den Martin-Lagois-Preis seit 2008 aus, Namensgeber ist der evangelische Pfarrer Martin Lagois (1912-1997), der die evangelische Publizistik mitgeprägt hat. Schirmherr der Auszeichnung ist der evangelische Münchner Regionalbischof Christian Kopp. Kooperationspartner sind die Diakonie Bayern, die Fachmesse ConSozial, die Druckerei Pigture, das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt in Neuendettelsau, die Evangelische Jugend in Bayern (ejb), das Umweltreferat der bayerischen evangelischen Landeskirche sowie die Genossenschaftsbank Oikokredit.

Der EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern mit Sitz in München und Regionalredaktionen in verschiedenen Regionen Bayerns. Zum EPV zählen neben dem Landesdienst Bayern des Evangelischen Pressedienstes (epd) das "Sonntagsblatt - Evangelische Wochenzeitung für Bayern", die Evangelische Funk-Agentur (efa), das Evangelische Fernsehen (efs), die Evangelische Medienagentur (ema), die Bereiche Vernetzte Kirche/Internet und Crossmedia/Periodika sowie der Claudius-Buchverlag.