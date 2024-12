Nördlingen (epd). Am 6. Januar lädt der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum zusammen mit dem Modelleisenbahnclub (MEC) Nördlingen zum Sonderöffnungstag "Eisenbahn für Groß und Klein" ins Nördlinger Eisenbahnmuseum ein. Die Besucher können von 10 bis 16 Uhr nicht nur das Eisenbahnmuseum, sondern auch die Modellbahnanlage des MEC besichtigen, teilte der Verein mit. Neben den Attraktionen rund um die historische Eisenbahn, wie einer Mitfahrt auf dem Führerstand einer Diesellok, gebe es auch einen Einblick in die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Vereins. Der Erlös komme der weiteren Pflege und Unterhaltung der historischen Fahrzeuge und Gebäude zu Gute.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum wurde 1969 in München gegründet und besitzt nach eigenen Angaben die größte private Sammlung historischer Eisenbahnfahrzeuge in Süddeutschland. Über 250 Exponate geben einen repräsentativen Querschnitt durch die Geschichte und die Entwicklung der Eisenbahn. Das Museum präsentiert den Besuchern seine Sammlungen seit 1985 im ehemaligen DB-Bahnbetriebswerk in Nördlingen, um die Fahrzeuge "in realistischer und passender Umgebung zu zeigen".