München (epd). Zu einer Diskussion zum Tag der Arbeit hat die evangelische Jugendkirche München die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, eingeladen. Heinrich werde bei einem Gottesdienst unter dem Motto "Gehört uns die Zukunft?" am Sonntag (26. April) mit Elke Hahn, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissen (GEW), über die Perspektiven junger Menschen diskutieren, teilte das Dekanat München am Dienstag mit.

Berufsanfänger fänden "einen Arbeitsmarkt voller Widersprüche" vor, der geprägt sei von wachsender Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel, hieß es weiter. Bei dem Gespräch zwischen Heinrich und Hahn gehe es um die Frage, wie viel "Zukunftslust oder Zukunftsangst" junge Menschen heutzutage spürten. Veranstalter sind neben dem Dekanat der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) und die Evangelische Jugend München.