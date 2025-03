Hannover, München (epd). Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat ihrem Vorvorgänger Heinrich Bedford-Strohm zu dessen 65. Geburtstag am Sonntag gratuliert. Die Bischöfin der Nordkirche dankte dem früheren Ratsvorsitzenden, der von 2014 bis 2021 an der Spitze der EKD stand, laut Mitteilung der in Hannover ansässigen Kirchenverwaltung "für all den Segen, den Du in unserer Kirche gewirkt hast".

Für Bedford-Strohm gelte, was er oft von Christinnen und Christen einfordere: ein klares Wort und gute Tat sowie "kluge Empathie in der Nachfolge Jesu". Der frühere bayerische Landesbischof, der mittlerweile Vorsitzender des Weltkirchenrats ist und an der Mecklenburgischen Seenplatte in einem Tiny-House-Bauwagen lebt, habe als Ratsvorsitzender "die evangelische Kirche authentisch und sympathisch mit endlos scheinendem Einsatz vertreten und verkörpert", würdigte die amtierende Ratsvorsitzende den 65-Jährigen.