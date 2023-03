München (epd). Trompeten und Trommeln gesucht: Der Verein "Music Connects" bittet um Spenden-Instrumente für sein Projekt "Lab Uganda", wie der Gasteig am Freitag mitteilte. "Wir haben über DHL die einmalige Chance, einen kompletten Container mit Instrumenten nach Afrika zu bringen", sagte Annette Davidson von Music Connects. "Es wäre wahnsinnig schade, ihn loszuschicken, bevor er randvoll ist!" Der Gasteig unterstütze das Projekt, weil es "ermöglicht, was wir als unsere Kernaufgabe sehen: Kultur für alle", sagte Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. Noch bis 31. März können gebrauchte Trompeten, Posaunen, Hörner, Gitarren, Keyboards und Drumsets im HP8 des Gasteigs abgegeben werden.

Das Projekt "Lab Uganda" ermögliche in BidiBidi, einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt, mehr als 500 Menschen regelmäßig Musikunterricht, hieß es weiter. Ein umgebauter Lkw mit Bühne, Tonstudio und Instrumenten fahre täglich durch die Siedlung. Seit über einem Jahr verbessere der Kulturtruck das Leben der Menschen im Lager, sagte Annette Davidson. "Die Kinder laufen oft viele Stunden, um am Unterricht teilzunehmen. Was sie sich aber am meisten wünschen, ist selbst ein Instrument zu haben, um üben zu können", sagte die Ehrenamtliche. Für gespendete Instrumente gelte: "Kleine Macken sind völlig unwichtig, solange sie noch spielbar sind."