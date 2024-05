Wer das nicht alles selbst organisieren will, kann sich an ein Bestattungsunternehmen wenden und einen sogenannten Vorsorgevertrag abschließen, darüber wird am 3. und 4. Mai auch auf der Bremer Messe "Leben und Tod" informiert. "Die wichtigste Frage, die man beantworten kann, ist die Bestattungsart", verdeutlicht der hannoversche Bestatter Friedrich Cordes. "Soll es eine Erd- oder eine Feuerbestattung werden? Auf welchem Friedhof möchte ich beigesetzt werden? Soll es eine Trauerfeier geben? Blumenschmuck? Soll Lieblingsmusik gespielt werden? Kann man alles machen."

Die Zahl derjenigen, die so vorsorgten, steige ständig, berichtet Christian Stubbe, Vorsitzender des Bestatterverbandes in Bremen. "In der Hansestadt gibt es durchschnittlich 1.000 Vorsorgen im Jahr - bei 6.000 Sterbefällen. Das ist schon eine ganze Menge."

"Die Erdbestattung ist völlig in den Hintergrund getreten"

Meistens geht es Stubbe zufolge darum, die Kinder zu entlasten, vor allem dann, wenn sie nicht vor Ort lebten. Auch finanziell, beispielsweise über angespartes Geld auf einem Treuhandkonto. Seine Erfahrung: Am Ende werde zu mehr als 80 Prozent eine Feuerbestattung gewählt. "Die Erdbestattung ist völlig in den Hintergrund getreten, eine pflegefreie letzte Ruhe ist dafür umso wichtiger."

Alexander Helbach, Sprecher der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas in Königswinter bei Bonn, hat mit Blick auf ganz Deutschland zwar keine belastbaren Zahlen, was den Trend zur Vorsorge angeht. Doch auch er bestätigt, das Thema sei wichtiger geworden. Und er nennt neben der Entlastung noch einen weiteren Grund, warum Menschen zu Lebzeiten ihre Beerdigung planen: "Es geht oft auch um die eigene Gewissheit, dass die Bestattung so abläuft wie gewünscht."

"Ich möchte mich auf den Abschied vorbereiten"

Die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und der Frage, wie wir mit ihm umgehen können, das ist Klaus Dirschauer wichtig und gehört für ihn zur "Ars moriendi", zur Kunst des Sterbens. "Ich möchte mich gerne auf den Abschied vorbereiten, ich möchte abschiedlich sterben", so formuliert er es.

Aber er und seine Frau wollen es auch nicht übertreiben mit der Vorbereitung. So sollen im Trauergottesdienst Choräle gesungen werden, ja. "Aber was genau, das bleibt den Angehörigen überlassen", meint Lore Dirschauer-Volkelt. "Sonst", sagt sie mit einem Augenzwinkern, "wäre es ja so, als ob die Familie im Gottesdienst nur zu Besuch wäre".

Info: Messe und Fachkongress "Leben und Tod" am 3. und 4. Mai im Bremer Messezentrum. Das Schwerpunktthema beschäftigt sich in diesem Jahr mit Resilienz und Selbstsorge in der Sterbe- und Trauerbegleitung.