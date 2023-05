Newsticker

Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg | Bedford-Strohm: Hesselberg ist heute Zeichen gegen Hass und Hetze

Am Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, findet wieder der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. In unserem Newsticker erfahrt ihr alles, was wichtig ist.