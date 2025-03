Kaufbeuren (epd). Nach dem schweren Erdbeben in Südost-Asien entsendet die internationale Hilfsorganisation humedica aus Kaufbeuren ein vierköpfiges Einsatzteam in das Land des Epizentrums Myanmar. Ziel sei es, vor Ort "Informationen über Schäden, Bedarfe, aber auch die Sicherheitslage zu bekommen und erste Hilfsgüter zu übergeben", heißt es in einer Mitteilung der Organisation vom Samstagabend. Das Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 auf der Richterskala hatte am Freitagmittag (Ortszeit) die Region erschüttert. Experten befürchteten mehr als 10.000 Tote und Verletzte, so die Hilfsorganisation.

Das Team, das voraussichtlich am Montag nach Myanmar fliegt, bestehe aus einer Koordinatorin, einem Mediziner, einem Logistiker und einem Sicherheitsexperten. Sichere Korridore in dem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht, seien entscheidend, um ein zusätzliches Risiko für Helfende zu minimieren.

Humedica ist nach eigenen Angaben seit 1979 mit 80 hauptamtlichen und mehr als 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Not- und Katastrophenhilfe sowie Entwicklungszusammenarbeit tätig.