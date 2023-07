Erlangen (epd). Das alljährliche Poetenfest in Erlangen greift in diesem Jahr vom 24. bis 27. August die Themen auf, die die Literaturwelt den Sommer über beschäftigten. Gespräche und Diskussionen behandelten den Krieg in der Ukraine, Zeitenwende und neue Weltordnung, Künstliche Intelligenz, Literatur aus dem Iran und Schwarze zeitgenössische Belletristik, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Mittelpunkt des Poetenfests sollen die langen Lesenachmittage im Schlossgarten bleiben. Im halbstündigen Rhythmus lesen unter anderem Tommie Goerz, Sabrina Janesch, Peter Stamm, Ilija Trojanow und Deniz Utlu aus ihren Neuerscheinungen.

Die Autorenporträts sind der deutschsprachigen ungarischen Schriftstellerin und Übersetzerin Terézia Mora, dem österreichischen Schriftsteller Arno Geiger und dem in über 40 Sprachen übersetzten ukrainischen Schriftsteller Andrej Kurkow gewidmet. Zum Kinderprogramm gehören Lesungen, eine Lesewiese, Druckwerkstatt und Comic-Workshop. Neben einem Open Air Poetry Slam und Ausstellungen wird in Zusammenarbeit mit den Lamm-Lichtspielen eine Reihe von Literaturverfilmungen gezeigt.